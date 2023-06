Émeutes du début juin : Pastef annonce 26 décès et quatre autres pas encore identifiés

Après la sortie de la police pour justifier les propos d’infiltration de personnes occultes lors des manifestations, le parti Pastef a fait circuler des vidéos montrant des individus qui ressemblent à ceux considérés par la police comme des membres des forces occultes dans les rangs des forces de l’ordre et de sécurité.



En point de presse à leur siège, les responsables du parti d’Ousmane Sonko, le porte-parole du parti, El Malick Ndiaye après avoir présenté les condoléances du parti aux familles des victimes, annonce 26 décès et quatre autres pas encore identifiés. « La presse internationale après avoir démenti les propos de justification, nous vous revenons avec preuves à l’appui que les violents sont du camp du pouvoir. Nos équipes ont recensé 26 décès et il y en a quatre qui ne sont pas encore identifiés », fait savoir d’emblée El Malick Ndiaye.