Éliminatoires CAN 2023 : Bamba Dieng, Mame Baba Thiam et Alioune Badara Faty absents de la liste de Cissé…

En plus du défenseur latéral droit, Bouna Sarr, touché au genou droit et forfait, Aliou Cissé a dû se passer de quelques autres joueurs, pour des raisons diverses, lors de la publication de sa liste de joueurs.



C’est le cas de l’attaquant de l'Olympique de Marseille, Ahmadou Bamba Dieng qui souffre d’une blessure musculaire à une cuisse. Une gêne musculaire qui ne lui permet pas d’intégrer la tanière.



D’autre part, Mame Baba Thiam qui a récemment joué la finale de la Coupe de Turquie avec son club, Kayserispor –battu 3-2 par Sivasspor de Moussa Konaté), a été tout simplement écarté du groupe.

Thiam faisait pourtant partie du groupe qui a remporté la CAN 2022 et disputé les barrages aller et retour contre l’Égypte le 25 et 29 mars dernier.

Enfin, l’autre perdant de cette nouvelle liste est Alioune Badara Faty, le portier du Casa Sports, qui faisait office de troisième gardien avec l’absence de Sény Dieng de retour après une longue absence. Également champion d’Afrique avec les Lions, il était le seul joueur issu du championnat local…