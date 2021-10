Élections locales : Le Conseil sénégalais des femmes pour une bonne représentativité féminine dans les têtes de liste.

Le Conseil sénégalais des femmes plaide pour une meilleure implication des femmes dans le choix des têtes en perspective des prochaines élections locales.



Lors d'un atelier ouvert ce matin pour les femmes venues des différentes régions du pays, Rokhaya Gassama, la présidente du Conseil sénégalais des femmes, constate pour le regretter que "c'est très compliqué pour les femmes de s'affirmer et d'être choisies comme tête de liste dans les coalitions. Ce qui dit que les femmes ont moins de chance pour émerger".



C'est dans cette logique que le Cosef a lancé ce programme de sensibilisation des différents acteurs politiques et de la société civile pour faire comprendre les enjeux liés à la participation et à la place des femmes dans les institutions, coalitions et partis politiques...