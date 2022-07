Elections législatives à Nord Foire : Abdoulaye Ndour appelle au « calme » et à la « sérénité » après avoir effectué son vote







Le ministre-conseiller du président de la République, Abdoulaye Ndour, a voté ce dimanche 31 juillet 2022 à l'école japonaise de Nord Foire. Après l’accomplissement de son devoir civique, il a appelé les Sénégalais au calme et à la sérénité.



« Je pense que le vote se déroulera dans la paix et la tranquillité parce que le Sénégal en a besoin. Je pense que quels que soient les résultats, c'est le Sénégal qui gagne, les Sénégalais doivent veiller à leur sécurité. C’est pourquoi j'appelle les électeurs à sortir, à aller voter sérieusement et dans la sincérité. Les élections doivent se passer dans la paix et dans la tranquillité... », a déclaré Abdoulaye Ndour.