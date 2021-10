Élections Locales 2022 : La République des Valeurs a choisi son mandataire.

Après les discussions au niveau de ses différentes instances, la République des Valeurs a voulu presser le pas pour mieux engager les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022. Ainsi, sans dévoiler son nom, Thierno Alassane Sall et ses camarades de parti ont choisi le mandataire et validé un calendrier pour se conformer aux lois électorales en vigueur au Sénégal.



Toutefois, la République des Valeurs poursuit les discussions avec les mouvements politiques et les citoyens pour bâtir des listes dont l'objectif sera de redonner de l'espoir aux Sénégalais.

La République des Valeurs compte également informer prochainement l'opinion sur l'offre du parti en direction de ces élections.