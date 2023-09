Élection présidentielle de 2024 : Abdourahmane Sow déclare sa candidature indépendante

La liste des prétendants au fauteuil présidentiel s’allonge avec l’arrivée de Abdourahmane Sow, ancien coordinateur de la plateforme Cos M23. Désormais c’est avec les couleurs « des volontaires » qu’il compte se projeter « vers l’essentiel » en déclarant sa candidature indépendante pour l’élection présidentielle de février 2024. « Notre pays, d’un pas irréversible, va vers l’un des rendez-vous les plus symboliques et les plus historiques de notre jeune démocratie. Ce 24 février 2024 les Sénégalaises et les Sénégalais iront aux urnes pour désigner le candidat de leur choix, aux fonctions de Président de la République. Un fait inédit sous nos cieux, une élection présidentielle sans le président sortant. Nous sommes une candidature indépendante, par une prise de conscience citoyenne, pour faire face aux limites de la politique politicienne, la politisation de l'État et le clientélisme politique », a déclaré Abdourahmane Sow, choix « Des volontaires ».



En substance, cette dynamique vers ce rendez-vous historique de février 2024, doit être un référendum. « Une confrontation entre la prise de conscience citoyenne, l’engagement citoyen et les limites de la politique politicienne, la politisation du système étatique sénégalais et le clientélisme politique, entre autres pratiques qui ont désarticulé ce si beau pays », ajoute le candidat déclaré qui rassure quant à un volontariat, au service exclusif de l’intérêt général.