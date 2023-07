Élection présidentielle 2024: Aïda Mbodj, présidente de And Saxal Liggeey, déclare sa candidature

L’Alliance Nationale pour la Démocratie/ And Saxal Liggeey s’engage pour participer à l’élection présidentielle de 2024. Sa présidente Aïda Mbodj vient d’être investie par le parti. La lionne du « Baol » devant l’assistance à la salle de l’unité Africaine du Cices, déclare sa candidature pour 2024. Une autre prétendante qui vient allonger la liste des candidats en 2024.



Ancien ministre de la république, présidente du conseil départemental de Bambey, ancien maire et député à l’Assemblée nationale, Aïda Mbodj est suffisamment expérimentée selon ses militants, pour briguer le mandat présidentiel en 2024.



Après sa création en tant que mouvement en 2014, And Saxal Liggeey voit ce dimanche le parachèvement d’un long processus qui aboutit à une candidature pour la prochaine élection présidentielle. Dans une résolution lue devant les militants et sympathisants de l’Alliance Nationale pour la Démocratie/ And Saxal Liggeey, Aïda Mbodj est choisie par son parti en tant que candidate à la présidentielle de 2024.



« Notre objectif est de briguer la magistrature suprême. J’ accepte et déclare solennellement ma candidature. C’est une candidature qui sera une consécration et qui va hisser le leadership féminin très haut. Nous endurerons tous ensemble et dans la rigueur pour aboutir à nos fins » a déclaré Aïda Mbodj.