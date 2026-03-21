El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale: « Il ne faut jamais souhaiter une rupture au sommet de l’Etat… »

C’est un message à forte résonance politique qu’El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, a choisi de délivrer ce samedi matin, à l’occasion de la prière de l’Aïd El Fitr célébrée à la grande mosquée Massalikoul Jinaan de Dakar. À côté du représentant du Khalife Général des Mourides à Dakar, du ministre Mabouba Diagne et du Directeur général de la SAR, le président de l’institution parlementaire a lancé un appel solennel à la cohésion au sein de l’exécutif, s’adressant implicitement aux spéculations qui alimentent, depuis plusieurs semaines, les conversations politiques sénégalaises.



« Il ne faut jamais prier pour une rupture entre le président et son premier ministre », a déclaré El Malick Ndiaye, dans des propos qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et retenu l’attention des observateurs. Cette sortie, prononcée dans l’enceinte sacrée d’une mosquée emblématique, résonne bien au-delà d’une simple exhortation spirituelle. Elle intervient dans un contexte où les relations entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko font l’objet de lectures contradictoires, certains acteurs politiques n’hésitant pas à entretenir l’hypothèse d’une divergence croissante entre les deux têtes de l’exécutif.