Cap-Vert: le principal parti de l'opposition remporte les législatives (résultats provisoires)

Le principal parti de l'opposition au Cap-Vert a remporté les élections législatives organisées dimanche avec 46% des votes, selon des résultats provisoires portant sur près de 98% des bureaux de votes, publiés dans la nuit.



Son dirigeant Francisco Carvalho, qui a déjà revendiqué la victoire, devient le nouveau Premier ministre du pays en remplacement d'Ulisses Correia e Silva, qui était à la tête du gouvernement depuis 10 ans.



Au Cap-Vert, le système politique est parlementaire. Le parti qui recueille le plus de voix lors des législatives choisit le chef du gouvernement qui domine l'exécutif, le président (Jorge Maria Neves) exerçant un rôle d'arbitre.



"Les Cap-Verdiens ont bien accueilli le message de mon parti sur un Cap Vert pour tous et que c'était le moment de changer de direction et construire un nouveau Cap Vert", a déclaré M. Carvalho, qui est également le maire de la capitale Praia.



Sa formation, le Parti Africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV), a obtenu pour le moment une majorité relative avec 33 des 72 sièges de l'Assemblée nationale, selon les résultats provisoires de la commission électorale nationale portant sur près de 98,1% des bureaux de votes.



Le parti peut espérer décrocher au moins 37 députés, synonyme de majorité absolue, quand seront connus les résultats de sept derniers sièges dans le pays et la diaspora, encore à dépouiller.



Le PAIVC devance en tout état de cause la formation du Premier ministre sortant, Ulisses Correia e Silva, qui était en lice pour briguer un troisième mandat après avoir remporté successivement les législatives de 2016 et 2021.



M. Silva a reconnu la défaite de son parti, le Mouvement pour la démocratie (MpD, centre droit). Il a dit avoir appelé le nouveau Premier ministre pour le féliciter.



"Ces résultats ne correspondent pas aux objectifs que le MpD avait de vaincre les élections et continuer à gouverner le pays", at-il.



Loin derrière les deux grands partis, l'Union capverdienne indépendante et démocratique (Ucid, démocrate-chrétien), la troisième force politique du pays, a remporté deux sièges, selon ces résultats encore partiels.



Le Cap-Vert, archipel de 550 000 habitants en pleine Atlantique, à environ 600 kilomètres au large du Sénégal, est réputé être un modèle démocratique en Afrique.



Depuis les élections libres de 1991, le petit pays d'Afrique de l'Ouest n'a enregistré aucun incident ni violences liées aux élections et à leurs résultats.



De 2011 à 2016, et de 2021 à 2026, un gouvernement et un président de la République de couleurs politiques différentes ont cohabité dans le pays.

