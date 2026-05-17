La Tabaski 2026 fixée au ...

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) a rendu son verdict ce dimanche, à l’issue de sa réunion tenue à la RTS. Après consultation de ses 485 représentants déployés dans les différentes localités du pays, et en accord avec l’ensemble des familles religieuses et des imams des 14 régions et 46 départements, la commission a conclu que le croissant lunaire n’a été aperçu dans aucune localité du territoire national.
En conséquence, le mardi 19 mai 2026 marque le premier jour du mois lunaire de Dhul Hidjdja. La fête de la Tabaski sera ainsi célébrée le jeudi 28 mai 2026.
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