El Hadji Diouf en feu : « L’impossible n’est pas Sénégalais, la finale c’est à Kinshasa ! »

Toujours aussi flamboyant, El Hadji Diouf a livré un message plein de force et de réalisme après la victoire des Lions : « On n’a pas besoin de galvaniser cette équipe, ce sont des joueurs de haut niveau qui aiment leur pays et qui veulent le faire rêver. » Pour la légende sénégalaise, le mois de septembre ressemble à un tournoi couperet : « On avait une demi-finale à jouer aujourd’hui chez nous, on l’a gagnée. Le Congo a gagné en même temps, maintenant il y a une finale à jouer à Kinshasa. » Conscient de la difficulté, Diouf reste habité par la foi des grands soirs : « L’impossible n’est pas Sénégalais. Je préfère vivre ces moments-là sur un terrain plutôt que de ne pas les vivre. »