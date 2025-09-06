El Hadji Diouf en feu : « L’impossible n’est pas Sénégalais, la finale c’est à Kinshasa ! »

Toujours aussi flamboyant, El Hadji Diouf a livré un message plein de force et de réalisme après la victoire des Lions : « On n’a pas besoin de galvaniser cette équipe, ce sont des joueurs de haut niveau qui aiment leur pays et qui veulent le faire rêver. » Pour la légende sénégalaise, le mois de septembre ressemble à un tournoi couperet : « On avait une demi-finale à jouer aujourd’hui chez nous, on l’a gagnée. Le Congo a gagné en même temps, maintenant il y a une finale à jouer à Kinshasa. » Conscient de la difficulté, Diouf reste habité par la foi des grands soirs : « L’impossible n’est pas Sénégalais. Je préfère vivre ces moments-là sur un terrain plutôt que de ne pas les vivre. »
Autres articles
-
El Hadji Malick envoie un message fort : « Le Sénégal est plus fort que le Congo, et on va le prouver »
-
Abdoulaye Fall frappe fort : un Sénégal conquérant et déjà tourné vers Kinshasa
-
Thiadiaye en larmes : une mère, ses deux enfants et deux proches périssent dans un accident à Mbour
-
Mali : Enlèvement de six Sénégalais par des étrangers, annonce l’URS
-
Medina Baye 2025 – Baye Ciss: « La présence des Comoriens montre une fois de plus l’internationalisation de la Fayda »