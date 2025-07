El Hadj Babacar Dioum dit « Kocc » placé sous mandat de dépôt

El Hadj Babacar Dioum, alias « Kocc Barma », a été placé sous mandat ce mardi. Il est poursuivi pour diffusion de vidéos à caractère pornographique et pédopornographiques, atteinte à la vie privée, chantage, extorsion de fonds, menaces, blanchiment de capitaux et faux documents administratifs.



Pour rappel, c’est plus de 9000 fichiers compromettants, 407 sextapes, 4191 vidéos de nouvelles cibles, 93 millions de FCFA encaissés, et 18 téléphones portables qui ont été saisis. Cette affaire « Kocc Barma » dévoile une criminalité numérique d’une ampleur jamais vue au Sénégal. Derrière ce pseudo tristement célèbre, se cache El Hadji Babacar Dioum, administrateur de société né en 1987 à Dakar et aujourd’hui au cœur du plus grand scandale cybercriminel sénégalais.