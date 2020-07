Eid El Kebir : Cheikh Bakhoum vient en appui aux populations de Grand-Yoff

Dans ce contexte de pandémie du corona virus, certaines populations ont plus que jamais besoin de soutien pour faire face aux multiples charges. A la veille de la fête de tabaski, nombreuses sont les familles qui peinent à assurer les dépenses liées aux moutons et autres provisions. Afin d’alléger leurs charges, le responsable politique de l’APR à Grand Yoff et Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a apporté un soutien aux délégués de quartiers, badiénou gokh, imams, ASC et à plus de 300 familles de Grand-Yoff.

Un geste fortement apprécié par les bénéficiaires.