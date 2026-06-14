Célébration de la journée d'excellence à Négué : l’état civil et le maintien des filles à l’école au cœur des préoccupations


Célébration de la journée d'excellence à Négué : l’état civil et le maintien des filles à l’école au cœur des préoccupations

La localité de Négué, située dans la commune de Mboula (département de Linguère), a célébré ce samedi sa traditionnelle journée d’excellence. Une cérémonie marquée par la remise de distinctions aux meilleurs élèves de l’établissement, en présence des autorités éducatives, des parents d’élèves et des partenaires de l’école.

Au-delà de la célébration des performances scolaires, la rencontre a servi de cadre de réflexion sur plusieurs défis qui affectent le système éducatif local, notamment la question de l’état civil des élèves et le maintien des filles à l’école.

Dans son allocution, le directeur de l’école élémentaire de Négué, Mamour Ababacar Kane, a attiré l’attention sur la situation préoccupante de nombreux élèves qui fréquentent l’établissement sans disposer d’extrait de naissance.

« Plusieurs enfants arrivent à l’école sans pièce d’état civil et certains ne régularisent leur situation qu’à l’approche des examens », a-t-il déploré.

Pour le responsable de l’établissement, cette situation constitue un frein au bon déroulement de la scolarité des élèves. Il a ainsi lancé un appel aux autorités administratives et éducatives afin de faciliter l’accès aux actes de naissance pour les enfants.

Comme piste de solution, Mamour Ababacar Kane préconise une intensification des campagnes de sensibilisation auprès des parents ainsi qu’une meilleure collaboration entre les familles, les collectivités territoriales et les services de l’état civil pour assurer la déclaration des naissances dans les délais requis.

Le directeur a également évoqué les difficultés matérielles auxquelles fait face l’école, notamment le manque d’imprimante et l’insuffisance d’infrastructures sanitaires, particulièrement des toilettes adaptées aux besoins des élèves et du personnel enseignant.

Intervenant à son tour, Rokhy Ka, représentante de l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation (APEF), s’est félicitée du succès de la manifestation. Après avoir adressé ses encouragements aux élèves primés, elle a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts en faveur du maintien des filles à l’école.

« La scolarisation des filles est une avancée importante, mais leur maintien dans le système éducatif est tout aussi essentiel », a-t-elle souligné.

Elle a invité les parents à jouer pleinement leur rôle dans l’accompagnement scolaire de leurs filles et a profité de l’occasion pour sensibiliser l’assistance sur les conséquences des mariages précoces, un phénomène qui continue d’affecter la scolarisation des jeunes filles dans certaines zones rurales.

Pour sa part, Aliou Fleur, également membre de l’APEF, a salué l’initiative consistant à récompenser les meilleurs élèves. Selon lui, ce type d’événement constitue une source de motivation pour les apprenants et contribuera à améliorer les résultats scolaires dans les années à venir.

En marge de cette journée d’excellence, les populations de Négué ont formulé plusieurs doléances portant sur le désenclavement de la localité, l’extension des réseaux électrique et téléphonique, l’accès au financement pour les femmes et les jeunes, la mise à disposition de semences agricoles en qualité et en quantité suffisantes ainsi que la revitalisation de la vallée morte du Ferlo.

Autres articles
Dimanche 14 Juin 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ziguinchor : un jeune homme se noie à Goumel malgré l’interdiction de baignade

Ziguinchor : un jeune homme se noie à Goumel malgré l’interdiction de baignade - 15/06/2026

Journée mondiale sans Tabac : Vers une proposition d’une taxe parafiscale-santé sur les produits du Tabac

Journée mondiale sans Tabac : Vers une proposition d’une taxe parafiscale-santé sur les produits du Tabac - 15/06/2026

RTEB mars 2026 / Investissements du parapublic : Un taux de 6,8% dépensé en trois mois, sur 1 183 milliards prévus

RTEB mars 2026 / Investissements du parapublic : Un taux de 6,8% dépensé en trois mois, sur 1 183 milliards prévus - 15/06/2026

Hamidou Anne après la sortie médiatique d’Ousmane Sonko : « Il a admis qu’il racontait des sornettes sur la dette cachée »

Hamidou Anne après la sortie médiatique d’Ousmane Sonko : « Il a admis qu’il racontait des sornettes sur la dette cachée » - 15/06/2026

Tabac : « Au Sénégal, l’âge d’initiation est à 7 ans », l’alerte du directeur général de la santé

Tabac : « Au Sénégal, l’âge d’initiation est à 7 ans », l’alerte du directeur général de la santé - 15/06/2026

Rapport trimestriel d’exécution budgétaire / 1 149,7 milliards FCFA de recettes au T1 2026 : Le pétrole sauve les meubles, le PRES et les dividendes à la traîne

Rapport trimestriel d’exécution budgétaire / 1 149,7 milliards FCFA de recettes au T1 2026 : Le pétrole sauve les meubles, le PRES et les dividendes à la traîne - 15/06/2026

Réactions au sein de Pastef après l’Interview de Sonko : « J’ai remarqué que la tendance messianique du parti n’a pas de candidat pour 2029 »

Réactions au sein de Pastef après l’Interview de Sonko : « J’ai remarqué que la tendance messianique du parti n’a pas de candidat pour 2029 » - 15/06/2026

Jambaar : la concession du Môle 4, un ancrage sénégalais pour une vision continentale

Jambaar : la concession du Môle 4, un ancrage sénégalais pour une vision continentale - 15/06/2026

Effondrement d’un bâtiment à Saint-Louis : Les sapeurs-pompiers redoutent un bilan encore plus lourd après les 4 morts découverts

Effondrement d’un bâtiment à Saint-Louis : Les sapeurs-pompiers redoutent un bilan encore plus lourd après les 4 morts découverts - 15/06/2026

Armée Sénégalaise : Le ministre Yankhoba Diémé salue une « Force exemplaire » et promet un soutien sans faille aux militaires

Armée Sénégalaise : Le ministre Yankhoba Diémé salue une « Force exemplaire » et promet un soutien sans faille aux militaires - 15/06/2026

Drame à Kaolack : Une collision entre un véhicule 4X4 et 3 motos Jakarta fait 2 morts et plusieurs blessés

Drame à Kaolack : Une collision entre un véhicule 4X4 et 3 motos Jakarta fait 2 morts et plusieurs blessés - 15/06/2026

Soutien au PR Diomaye: Élu coordinateur de la coalition à Dabaly, le maire Samba Sall s'engage à relever le défi de la massification

Soutien au PR Diomaye: Élu coordinateur de la coalition à Dabaly, le maire Samba Sall s'engage à relever le défi de la massification - 15/06/2026

Drame à Bambey : partie chercher de quoi nourrir ses enfants, une mère de six enfants meurt ensevelie sous les décombres d’une carrière de calcaire

Drame à Bambey : partie chercher de quoi nourrir ses enfants, une mère de six enfants meurt ensevelie sous les décombres d’une carrière de calcaire - 15/06/2026

Ziguinchor : elle accouche en secret, tue son bébé et l’enterre avant de se rendre à l’hôpital

Ziguinchor : elle accouche en secret, tue son bébé et l’enterre avant de se rendre à l’hôpital - 15/06/2026

Élections municipales à Linguère : Abdoul Ba promet une commune forte, unie et solidaire

Élections municipales à Linguère : Abdoul Ba promet une commune forte, unie et solidaire - 15/06/2026

Jaxaay : l’effroyable découverte d’un nouveau-né retrouvé mort dans deux sacs plastiques

Jaxaay : l’effroyable découverte d’un nouveau-né retrouvé mort dans deux sacs plastiques - 15/06/2026

Réforme constitutionnelle : L’APR exige un référendum

Réforme constitutionnelle : L’APR exige un référendum - 15/06/2026

« Quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique » : Sonko transforme France-Sénégal en plaidoyer pour la puissance africaine

« Quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique » : Sonko transforme France-Sénégal en plaidoyer pour la puissance africaine - 15/06/2026

Ousmane Sonko appelle à la retenue : « La situation du pays exige de chacun beaucoup de sagesse »

Ousmane Sonko appelle à la retenue : « La situation du pays exige de chacun beaucoup de sagesse » - 15/06/2026

Homosexualité, souveraineté et pression occidentale : sonko défend le durcissement de la loi et ferme la porte à tout recul…« Nous n’y reviendrons absolument pas »

Homosexualité, souveraineté et pression occidentale : sonko défend le durcissement de la loi et ferme la porte à tout recul…« Nous n’y reviendrons absolument pas » - 15/06/2026

« Une partie de la dette est odieuse …Il faut du courage politique » : Ousmane Sonko plaide pour son annulation

« Une partie de la dette est odieuse …Il faut du courage politique » : Ousmane Sonko plaide pour son annulation - 15/06/2026

Dette publique, fmi et restructuration :Ousmane sonko fixe ses lignes rouges et met en garde contre une restructuration « au détriment du Sénégal »… « Nous utiliserons nos pouvoirs pour dire non »

Dette publique, fmi et restructuration :Ousmane sonko fixe ses lignes rouges et met en garde contre une restructuration « au détriment du Sénégal »… « Nous utiliserons nos pouvoirs pour dire non » - 15/06/2026

Politique: La coalition présidentielle plaide pour une gouvernance axée sur les résultats

Politique: La coalition présidentielle plaide pour une gouvernance axée sur les résultats - 14/06/2026

Réformes constitutionnelles : Aminata Touré revendique la paternité des projets de loi issus du dialogue national

Réformes constitutionnelles : Aminata Touré revendique la paternité des projets de loi issus du dialogue national - 14/06/2026

Dépassement républicain ou clarification politique : quelle voie pour préserver la stabilité du Sénégal ?

Dépassement républicain ou clarification politique : quelle voie pour préserver la stabilité du Sénégal ? - 14/06/2026

Lutte contre les violences basées sur le genre : Le centre conseil ado de Kolda primé « sarbet d’or »…

Lutte contre les violences basées sur le genre : Le centre conseil ado de Kolda primé « sarbet d’or »… - 14/06/2026

Coalition Diomaye Président : Cheikh Issa Sall appelle les cadres à conjuguer efficacité administrative et mobilisation populaire

Coalition Diomaye Président : Cheikh Issa Sall appelle les cadres à conjuguer efficacité administrative et mobilisation populaire - 14/06/2026

Section de recherches : Thierno Alassane Sall convoqué ce lundi après les nouveaux éléments évoqués dans l'affaire ASER-AEE POWER

Section de recherches : Thierno Alassane Sall convoqué ce lundi après les nouveaux éléments évoqués dans l'affaire ASER-AEE POWER - 14/06/2026

Thiès- célébration du centenaire de Me Abdoulaye Wade:

Thiès- célébration du centenaire de Me Abdoulaye Wade: " Le président Wade a profondément transformé la région de Thiès"( Ndiaga Diaw) - 14/06/2026

Le Nigeria et l'Éthiopie signent un accord pour le transfert de 100 prisonniers nigérians

Le Nigeria et l'Éthiopie signent un accord pour le transfert de 100 prisonniers nigérians - 14/06/2026

RSS Syndication