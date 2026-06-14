Célébration de la journée d'excellence à Négué : l’état civil et le maintien des filles à l’école au cœur des préoccupations

La localité de Négué, située dans la commune de Mboula (département de Linguère), a célébré ce samedi sa traditionnelle journée d’excellence. Une cérémonie marquée par la remise de distinctions aux meilleurs élèves de l’établissement, en présence des autorités éducatives, des parents d’élèves et des partenaires de l’école.



Au-delà de la célébration des performances scolaires, la rencontre a servi de cadre de réflexion sur plusieurs défis qui affectent le système éducatif local, notamment la question de l’état civil des élèves et le maintien des filles à l’école.



Dans son allocution, le directeur de l’école élémentaire de Négué, Mamour Ababacar Kane, a attiré l’attention sur la situation préoccupante de nombreux élèves qui fréquentent l’établissement sans disposer d’extrait de naissance.



« Plusieurs enfants arrivent à l’école sans pièce d’état civil et certains ne régularisent leur situation qu’à l’approche des examens », a-t-il déploré.



Pour le responsable de l’établissement, cette situation constitue un frein au bon déroulement de la scolarité des élèves. Il a ainsi lancé un appel aux autorités administratives et éducatives afin de faciliter l’accès aux actes de naissance pour les enfants.



Comme piste de solution, Mamour Ababacar Kane préconise une intensification des campagnes de sensibilisation auprès des parents ainsi qu’une meilleure collaboration entre les familles, les collectivités territoriales et les services de l’état civil pour assurer la déclaration des naissances dans les délais requis.



Le directeur a également évoqué les difficultés matérielles auxquelles fait face l’école, notamment le manque d’imprimante et l’insuffisance d’infrastructures sanitaires, particulièrement des toilettes adaptées aux besoins des élèves et du personnel enseignant.



Intervenant à son tour, Rokhy Ka, représentante de l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation (APEF), s’est félicitée du succès de la manifestation. Après avoir adressé ses encouragements aux élèves primés, elle a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts en faveur du maintien des filles à l’école.



« La scolarisation des filles est une avancée importante, mais leur maintien dans le système éducatif est tout aussi essentiel », a-t-elle souligné.



Elle a invité les parents à jouer pleinement leur rôle dans l’accompagnement scolaire de leurs filles et a profité de l’occasion pour sensibiliser l’assistance sur les conséquences des mariages précoces, un phénomène qui continue d’affecter la scolarisation des jeunes filles dans certaines zones rurales.



Pour sa part, Aliou Fleur, également membre de l’APEF, a salué l’initiative consistant à récompenser les meilleurs élèves. Selon lui, ce type d’événement constitue une source de motivation pour les apprenants et contribuera à améliorer les résultats scolaires dans les années à venir.



En marge de cette journée d’excellence, les populations de Négué ont formulé plusieurs doléances portant sur le désenclavement de la localité, l’extension des réseaux électrique et téléphonique, l’accès au financement pour les femmes et les jeunes, la mise à disposition de semences agricoles en qualité et en quantité suffisantes ainsi que la revitalisation de la vallée morte du Ferlo.

