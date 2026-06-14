Mboula : une finale de football vire au drame, un jeune tué à l'arme blanche

La commune de Mboula, dans le département de Linguère, est sous le choc après un drame survenu dans la soirée du samedi. Une finale de tournoi de football organisée par les jeunes de la localité s'est tragiquement achevée par la mort d'un jeune homme à la suite d'une altercation.



Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les faits se sont produits aux environs de 19 heures. Une dispute aurait éclaté entre deux jeunes du village, identifiés par les initiales P. D. Mbengue et A. M. Mbengue, alors que la finale battait son plein.



L'altercation a rapidement dégénéré en affrontement physique. Au cours de la bagarre, P. D. Mbengue aurait porté un coup de couteau mortel à A. M. Mbengue, âgé de 21 ans.



Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Yang-Yang, dirigés par le commandant Bassène, se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage et recueillir les premiers témoignages.



Le corps de la victime a ensuite été acheminé au centre de santé de Dahra, où il est conservé en attendant les besoins de l'enquête et les éventuelles conclusions médico-légales.



Le présumé auteur des faits, P. D. Mbengue, âgé de 22 ans, a été interpellé par les gendarmes et placé à la disposition des enquêteurs.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d'établir les motivations ayant conduit à ce geste fatal.



En attendant les résultats des investigations, cette tragédie suscite une vive émotion à Mboula et plus largement dans le Djoloff, où de nombreux habitants peinent encore à comprendre comment une manifestation sportive censée être un moment de fête a pu se transformer en scène de violence mortelle.



