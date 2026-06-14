REFELA : Marie Angèle Meyanga Noah élue présidente pour un mandat de 3 ans

L’Association des Femmes élues Locales d’Afrique REFELA a renouvelé son leadership. À l’issue des travaux de l’Assemblée Générale du REFELA, il a été procédé à l’élection de la présidente du REFELA.



À cet effet, Madame Marie Angèle MEYANGA NOAH, maire d’Afanloum au Cameroun a été élue Présidente du REFELA-CGLU Afrique pour le mandat 2026 -2029, précise le communiqué. Dans son allocution après l’élection, la nouvelle présidente a salué la confiance des élus et réaffirmé son engagement pour le réseau.



À cette occasion, l’assemblée générale a aussi adopté la « Déclaration de Dakar », feuille de route qui engage désormais tous les membres du REFELA.



L’AG a exprimé sa gratitude aux autorités sénégalaises et à CGLU Afrique pour l’accueil et le soutien qui ont permis la réussite de cette rencontre qualifiée d’historique.



Toutefois « le REFELA réaffirme que la transformation de l’Afrique passe par des territoires bien gouvernés, et que les femmes élues locales sont des actrices incontournables de cette transformation ».





