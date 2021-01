Dans un entretien avec Dakaractu, le secrétaire général du syndicat est revenu sur l'affaire de l'introduction de la sexualité dans les curricula de l'enseignement. À cet effet, M. Sène avoue qu'il n'a pas été à ce séminaire organisé par l'Unesco à Saly. " Dans ce séminaire, il s'agissait de parler de la question de la sexualité en milieu scolaire d'après le représentant du syndicat qui était présent", a-t-il précisé avant d'affirmer que la question de la sexualité n'est pas un sujet tabou, mais il faut tenir compte de nos réalités socio-culturelles.



Sur ce, il a tenu à préciser qu'à l'école, il y a des disciplines comme les Sciences de la vie et de la Terre (SVT), l'économie familiale. Il soutient, par ailleurs, que nous ne devons pas violer les valeurs identitaires, culturelles et religieuses. Selon lui, dans les sociétés africaines, il y a une manière de parler et d'aborder la sexualité.



À en croire, le Sg du Saemss, son syndicat est parfaitement contre l'introduction de l'éducation sexuelle dans les enseignements et que les médias et les réseaux ne peuvent se prévaloir de détourner sa pensée et son opinion sur la question.