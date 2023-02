Éducation : le CPLA lance sa session de formation en Anglais au profit des agents de l’administration.

Dans le cadre de ses activités, le ministère de l’éducation nationale sous la présence effective du Ministre Cheikh Omar Anne, a lancé ce 14 février deux sessions de cours d'anglais à l'intention de ses agents administratifs intéressés par un perfectionnement dans cette langue pour une meilleure communication orale et écrite. Ainsi, 139 agents concernés ont été répartis en deux groupes, après un questionnaire qui leur a été délivré pour tester leur niveau, recueillir leurs attentes et leurs besoins pour adapter la formation qui se déroulera les lundis et mardis pendant les heures de pause. Ces cours de perfectionnement vont se dérouler en deux sessions. La première va se dérouler de février à juin 2023, la seconde session d'octobre à décembre.



Selon le directeur du centre de perfectionnement en langue anglaise (CPLA), Abdourahmane Keinde, « cette initiative vise à permettre aux agents qui se sont inscrits volontairement à ces cours, d'apprendre l’anglais pour mieux communiquer dans le cadre de leur travail. Les modalités pour y accéder sont presque gratuites. Nous sommes un service public à caractère administratif, si vous venez au centre nous vous communiquerons les tarifs. La formation est presque gratuite. Parce que nous sommes là pour accompagner les agents de l’État », dira-t-il. Un test de positionnement a été également réalisé pour répartir les postulants selon leur niveau (A1 et A2), a indiqué le directeur du CPLA. Des professeurs d'anglais se déplacent sur le site de la sphère ministérielle de Diamniadio pour délivrer les cours et accompagner les auditeurs. « Ces cours concernent l'administration en général. Des sessions sont actuellement en cours pour des agents de la direction du Commerce extérieur, du ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Des agents de la direction centrale des marchés publics (DCMP), de la Cour constitutionnelle, du ministère de l'économie et du Plan sont également concernés. Les sessions sont ouvertes à tous les agents du service public, si l'autorité de l'auditeur en exprime la demande, en vue d'améliorer les aptitudes communicationnelles en anglais des bénéficiaires », a souligné M. Abdourahmane Keinde, directeur du CPLA.