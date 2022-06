Éducation : lancement du clip « Hymne de l’enfant », une composition de Bidew Bou Bess née du partenariat entre le MEN et l'UNICEF.

Le ministère de l’éducation nationale, en collaboration avec l’Unicef, a lancé ce vendredi 17 juin 2022, le clip « Hymne de l’enfant » composé et présenté par le groupe musical Bidew Bou Bess.



La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités académiques et des autorités du Cem de Grand Yoff et devant l’ensemble de ses élèves. Avec ce clip, les artistes se sont engagés à renforcer et à valoriser le droit des enfants. Ainsi donc, ils comptent venir en appui au ministère de l’éducation nationale. Cet hymne riche et bien accueilli par les enfants revient sur les messages très forts du droit des enfants. Un clip qui a séduit le directeur de la formation et de la communication du ministère de l’éducation nationale, M. Mohamed Moustapha Diagne, qui vulgarise davantage ce clip à travers les médias.



Ainsi, le représentant de l’Unicef, George Gonzales, venu assister à cette cérémonie, a jugé nécessaire d’aller au-delà avec ce partenariat afin de participer à la promotion des droits des enfants...