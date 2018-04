Education et formation : Guédiawaye accueille la deuxième édition du Salon de l'orientation des jeunes

La nécessité pour les élèves des collèges et lycées de faire des choix d'orientation entre les différentes filières ou les différentes professions qui leur sont proposées par l'institution selon leurs capacités, leurs résultats scolaires ou selon des contraintes socio-économiques, est devenue aujourd'hui une source de difficultés. C'est à cet effet que la banlieue, notamment Guédiawaye, va abriter le salon du projet et de l'orientation des jeunes.

Ce rendez-vous permettra aux jeunes élèves d'échanger avec des experts sur les meilleures manières d’opérer les choix sur les opportunités de débouchés qui leur sont offertes après le baccalauréat.



L'initiateur de ce salon, Mr Dame Diop, explique cette idée comme une manière de promouvoir l'auto emploi et d'encourager les jeunes, notamment les porteurs de projets, à se lancer dans dans le milieu entrepreneurial. Il estime à cet effet, que ce rendez-vous permettra également aux jeunes qui n'ont pas encore reçu de formation, d'échanger avec les structures compétentes.

Selon les organisateurs, plusieurs jeunes porteurs de projet sont attendus pour bénéficier de conseils et d'orientation.



En perspective, les organisateurs entendent élargir ce programme dans les autres régions pour orienter davantage les jeunes vers les métiers de l'avenir.

La deuxième édition du salon du projet et de l'orientation est prévue dans le courant du mois d'Avril...