Éducation : en 05 années de mise en œuvre, les bons points de USAID PASSERELLES

Un dialogue continu s’installant entre les Borom Daara et les comités de gestion des Daara a permis de répondre aux inégalités et protéger les droits des enfants à l’éducation. Ainsi, 5 914 enseignants et chefs d'établissement et 369 membres des gouvernements scolaires formés sur les VBG ; 596 membres des gouvernements scolaires et des parlements d'apprenants non formels sont formés sur les environnements d'apprentissage sûrs, la violence sexiste et l'inclusion et ont mis en place des feuilles de route pour lutter contre ces facteurs bloquant de la scolarisation des filles. Les attitudes des parents en matière de genre semblent avoir changé dans la direction souhaitée dans les écoles formelles. Sur un autre registre, la sécurité dans les écoles a augmenté avec la construction dans les écoles et les espaces d'apprentissage a fourni des latrines sûres et ventilées par sexe, de l'eau potable. La capacité des acteurs du système à aborder les climats scolaires et les communautés scolaires sans violence, sensibles au genre et inclusives et les questions de genre s'est améliorée (discussions lors des CAP) ;

Dans le cadre des appuis pour l’Education Inclusive, en moyenne, 2 % de la population d’apprenants des structures d’intervention ont reçu un diagnostic de handicap. Le projet a aussi mis à disposition du matériel d'apprentissage et de méthodes sur la manière d'identifier et d'adapter les élèves handicapés désormais disponible dans les écoles formelles et non formelles. Les parlements d’apprenants du non-formel et les gouvernements scolaires sont formés aux AES, à l'inclusion et à la prévention des VSBG ; Les éducateurs volontaires des structures non formelles savent identifier et s'adapter aux élèves handicapés ; Tous les Borom Daara sont formés à l'inclusion et savent comment s'occuper des enfants handicapés avec le soutien des comités de gestion 601 enseignants et directeurs d'école ont été formés sur des thèmes transversaux tels que les environnements d'apprentissage sûrs, la prévention des VSBG et l'éducation inclusive. 529 membres de la communauté et acteurs de l'éducation ont appris à identifier et à fournir des services d'éducation inclusive ; 485 élèves handicapés ont reçu un soutien dans les écoles formelles et non formelles, y compris des soins médicaux; 613 kits scolaires avec du matériel adapté distribués aux écoles formelles et non formelles.

Dans le volet infrastructure 75 espaces d’apprentissages et 59 latrines et toilettes seront construites au total dans les régions d’interventions