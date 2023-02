Éducation / Tenues scolaires : « Pour cette phase 4.020.964 blouses vont être disponibles pour les élèves de l'élémentaire et du préscolaire... » (Cheikh Omar Anne / MEN

Le Ministre de l’Éducation Nationale a procédé au lancement de la distribution des tenues scolaires. Dénommé « Programme national de dotation des établissements en tenues scolaires », il est prévu sur 3 ans pour un montant total de 30 milliards, à raison de 10 milliards par an. Chaque académie choisit deux couleurs parmi les 5 retenues par le ministère : bleu, beige, vert, jaune et marron, rappelle le MEN Cheikh Omar Anne, lors de la cérémonie organisée ce 20 février à Diamniadio. « Je tiens à rappeler que la décision de généraliser le port de la tenue dans les écoles, relève de la volonté de la plus haute autorité de l’État, son excellence Monsieur Macky Sall. Cette décision du président Macky Sall est conforme aux orientations stratégiques du Paquet qui vise à améliorer l'environnement des écoles pour offrir des conditions d'apprentissage optimales à tous les élèves, sans distinction selon le principe de la protection et de l'équité sociale. » Avec ce programme, l’État du Sénégal veut généraliser le port des uniformes à l’école. « Pour ce faire, une enveloppe de 30 milliards de Francs CFA est prévue en 3 ans, à raison de 10 milliards par an. À la rentrée prochaine, il est prévu deux chemises pour les garçons et deux blouses pour les filles de l’élémentaire. Les élèves du préscolaire auront tous des blouses, garçons comme filles. Pour cette phase, plus de 2 .010.482 tenues seront distribuées et chaque élève devra disposer de deux tenues. Ce qui équivaut à 4.0 20.964 blouses », a-t-il souligné. À la troisième année, la mesure sera élargie aux collèges. Les lycées eux bénéficieront de l’accompagnement de l’État pour la généralisation. Plus de 20.964 groupement d’intérêt, 1.346 groupements et des tailleurs individuels, plus de 20.000 emplois ont été créés avec la formalisation de plus 800 entreprises, à en croire le Minsitre de l'Artisanat qui a participé à cette cérémonie qui a eu lieu à Diamdiadio en présence de plusieurs sommités...