Éducation : Le Sénégal honoré aux Usa. Ndèye Fatou Bitèye, de père et de mère d’origine sénégalaise, remporte le trophée de « USA SLAM NATIONAL POESY 2020 »

Ndèye Bitèye âgée de 10 ans étudie à la « Jefferson elementary school ».



Elle a commencé la compétition à la base dans l’école élémentaire à laquelle, elle fait ses études à Ferguson.

Après l’avoir remporté, elle continue son chemin à la grande cité de Saint Louis où elle remporte à nouveau son deuxième trophée gagnant.



Les troisièmes phases se sont déroulées à Chicago, lors d'une grande compétition qui a regroupé plusieurs établissements de différents États qu'elle remportera haut la main.



La grande finale qu'elle va gagner s'est tenue à Washington et regroupait les 52 États américains.

Ndèye Bitèye est née aux USA plus précisément à Ferguson, son père qui s’appelle Babacar Bitèye est un jeune sénégalais à la quarantaine bien sonnée, arrivé aux Usa en 1999.



Babacar son père est né à Grand Yoff, mais a grandi à Guinaw Rails Sud dans le département de Pikine. Il a fait ses études élémentaires à l’école Omar Thia Diouf, ex école Barack et son cycle secondaire au CM Ndiawar Diagne, ex CM Thiaroye avant d’aller au lycée Limamoulaye de Guédiawaye où il a obtenu son baccalauréat.



Babacar a suivi ses enseignements universitaires aux États Unis d’Amérique où il a décroché sa maîtrise de « Computer Electronic, ingeniery and technology » à Saint Louis dans le Missouri. Ce dernier, au bout du fil avec Dakaractu Mbour, dit avoir dédié cette victoire au peuple Sénégalais...