Éducation : La COSYDEP et le MEN unissent leurs forces pour une transformation citoyenne

L’objectif central de ce panel est d’engager un dialogue constructif avec le nouveau gouvernement, afin de clarifier les orientations stratégiques du système éducatif. Selon Cheikh Mbow, la notion de « société éducative », souvent évoquée par les nouvelles autorités, mérite une définition claire et partagée entre les différents acteurs. Cela inclut également le concept « NITHÉ », présenté comme une initiative de transformation humaniste de l’éducation. « Durant la campagne électorale, les autorités ont promis une transformation du système éducatif. Il est donc crucial d’indiquer les modalités de cette transformation. Devons-nous nous diriger vers une refondation du système, une réforme des curriculums ou une révision des programmes ? », s’interroge le directeur exécutif.



À travers ce panel, la COSYDEP aspire à accompagner les autorités dans la construction d’une vision claire et ambitieuse pour l’avenir de l’éducation au Sénégal. En effet, les enjeux liés à l’éducation ne concernent pas seulement les autorités, mais impliquent également la société civile et l’ensemble des citoyens.



Ce dialogue constitue ainsi une étape décisive dans la mise en œuvre des réformes attendues par les citoyens, dans l’espoir de bâtir un système éducatif inclusif et adapté aux défis actuels. La COSYDEP, fidèle à sa mission, entend continuer à jouer un rôle de premier plan dans cette dynamique.

En partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale (MEN), la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l'Éducation Publique (COSYDEP) a organisé un panel dans le cadre de l’initiative « NITHÉ, Sama École Sama Yité ». Ce programme, axé sur l’éducation citoyenne et la transformation du système éducatif, repose sur trois piliers essentiels : les repères historiques de l’éducation, les ambitions des nouvelles autorités et les attentes des citoyens.Lors de cette rencontre, Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP, a rappelé l’importance de cette initiative : « il faut dire que ce panel s’inscrit dans le cadre de notre campagne 'NITHÉ, Sama École Sama Yité', une campagne qui s’inspire des expériences de notre programme 'Vacances pour l’École'. Ces moments étaient dédiés à anticiper les difficultés et à construire des consensus sur les problématiques majeures du système éducatif », a-t-il expliqué.