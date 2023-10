Éducation / 3ème édition de la FIEF : le numérique et des outils multimédias, entre opportunités et défis

La « Foire des Innovations en Éducation et Formation » est un espace de convergences permettant de renforcer la collaboration entre différents acteurs et partenaires de l’éducation, de rendre visibles les innovations dans le secteur, de faire évoluer les représentations négatives vers des conceptions positives.

Elle est également un espace d’échanges sur des thèmes qui interpellent l’école. Dans le cadre de la 3ème édition de la Foire des Innovations en Education et Formation (FIEF), la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP) a convié ce vendredi 06 Octobre 2023, les acteurs à débattre sur la Transformation qualitative du système éducatif. Il s’agissait principalement de discuter des réformes curriculaires et réalités socio-culturelles; de l’apport du numérique et des outils multimédias; de la qualification et certification des jeunes et des adultes et enfin du financement équitable face aux opportunités des ressources naturelles.