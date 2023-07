Éducation / 10ème Revue annuelle du Paquet : « Cette revue sectorielle constitue une occasion supplémentaire pour analyser la portée de la mise en œuvre des grands axes de notre politique éducative » (MESRI)

La tenue de la 10ème édition de la revue annuelle conjointe du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (PAQUET- EF) du ministère de l’éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la formation professionnelle, a eu lieu ce Jeudi 6 Juillet à Diamniodio. Cette rencontre qui a réuni l'ensemble des acteurs des trois (3) ministères concernés, des organisations de la société civile, des parents et des représentants de l'Unicef a servi de cadre d'échanges et de dialogue entre le gouvernement et ses partenaires autour des performances du secteur et des grands défis à relever ensemble.



Venu représenter le ministre de l'éducation nationale, le professeur Moussa Baldé, le Mesri a soutenu à l'entame de son propos que : l'importance de cette 10ème édition de la revue sectorielle du PAQUET se tient à une étape cruciale marquée par plusieurs événements dont la tenue du séminaire sur la transformation de l'éducation en Septembre à New-York sous la coordination du système des Nations Unies. Ensuite, l'élaboration d'un pacte de partenariat qui reflète la manière dont toutes les parties prenantes œuvreront ensemble de manière synergique autour d'une réforme structurante pour accompagner la transformation du système. Et enfin, l'évaluation de la base de 2018-2022 de notre programme sectoriel PAQUET-EF.



Au-delà de cette réflexion contextuelle, le Mesri note également que cette revue sectorielle constitue surtout une occasion supplémentaire pour analyser avec l'ensemble du groupe national de partenaires de l'éducation et de la formation (GNPF), la portée de la mise en œuvre des grands axes de notre politique éducative, afin de pousuivre le processus inclusif et participatif et de procéder à une analyse approfondie.

"Il s'agira de manière spécifique, de partager et valider le niveau de mise des recommandations de la 9ème revue du Paquet, d'analyser les performances sectorielles à travers la matrice des indicateurs clés de performance EAP 2022, valider le plan de travail 2023 du Paquet, identifier les difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre du Paquet afin de préconiser des solutions et de formuler des recommandations", a-t-il fait savoir en exhortant l'ensemble des parties prenantes à engager des échanges constructifs afin de formuler ensemble des orientations consolidantes. En vue de renforcer les acquis et de mieux nous instruire dans la dynamique d'offrir aux apprenants de meilleures opportunités pour un accès équitable à des apprentissages de qualité dans un environnement sécurisé.