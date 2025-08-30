Écroué hier par le doyen des juges : Hamidou Djiba , figure controversée du MFDC replonge dans les ténèbres de la prison


Écroué hier par le doyen des juges : Hamidou Djiba , figure controversée du MFDC replonge dans les ténèbres de la prison
Le quotidien Libération révèle une nouvelle page sombre dans le long feuilleton de la crise casamançaise. Amidou Djiba, 61 ans, qui s’était autoproclamé porte-parole de l’aile politique du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) de Mangoukoro, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt vendredi dernier par le doyen des juges. Arrêté le 20 août 2025 à Ziguinchor, il a passé sa première nuit derrière les barreaux, cette fois encore pour des faits lourds : complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs criminelle.
 
Une arrestation minutieusement préparée
 
Selon Libération, l’opération ayant mené à son arrestation a été conduite conjointement par les Sections de recherches (SR) de Dakar et de Ziguinchor. Après plusieurs jours de filature, Amidou Djiba a été intercepté le 20 août aux environs de 18 heures à Bouloum, près de Boutoute, alors qu’il circulait à moto. Escorté jusqu’à Dakar, il a été pris en charge dès le lendemain matin par la SR de la capitale pour les besoins de l’enquête.
Parallèlement, une perquisition effectuée à son domicile de Djibock, à Ziguinchor, a permis la saisie de tee-shirts jugés compromettants, floqués de symboles liés au mouvement indépendantiste.
 
Des propos incendiaires à l’origine de sa chute
 
Toujours selon Libération, la descente de la SR trouve son origine dans des propos jugés particulièrement graves tenus par Amidou Djiba lors d’une cérémonie de commémoration dédiée à l’abbé Diamacoune, figure historique du MFDC. Filmés et diffusés, ces déclarations auraient fortement inquiété les autorités, convainquant le parquet de demander l’ouverture d’une information judiciaire.
 
Un visage familier des geôles sénégalaises
 
Ce n’est pas la première fois qu’Amidou Djiba se retrouve dans le viseur de la justice. En 1995 déjà, il avait été arrêté lors d’une opération militaire et détenu pendant quatre ans à la prison de Rebeuss, avant de bénéficier d’une libération dans le cadre des négociations entre l’État et le MFDC.
Trois décennies plus tard, le sexagénaire replonge dans les mêmes accusations, confirmant son statut de figure controversée et persistante du dossier casamançais.
Autres articles
Samedi 30 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Santé fragile de Farba Ngom : ses avocats dégainent la contre-attaque judiciaire

Santé fragile de Farba Ngom : ses avocats dégainent la contre-attaque judiciaire - 30/08/2025

Échauffourées entre militants de Pastef: Les ex-détenus se donnent en spectacle

Échauffourées entre militants de Pastef: Les ex-détenus se donnent en spectacle - 29/08/2025

Bains mystiques à 300 millions : un commerçant de Sandaga piégé par un faux marabout

Bains mystiques à 300 millions : un commerçant de Sandaga piégé par un faux marabout - 29/08/2025

Partenariat fissuré , Saisie, blocage et accusations : la guerre ouverte entre Jacob Attal et Antoine Rahal devant le tribunal de Commerce pour 2,5 Milliards

Partenariat fissuré , Saisie, blocage et accusations : la guerre ouverte entre Jacob Attal et Antoine Rahal devant le tribunal de Commerce pour 2,5 Milliards - 29/08/2025

[Reportage] - Plage de Cassation : le cœur vibrant de l’été dakarois, entre grillades, musique et vigilance

[Reportage] - Plage de Cassation : le cœur vibrant de l’été dakarois, entre grillades, musique et vigilance - 29/08/2025

Audit financier explosif : après le « Sukuk Sogepa », 63 comptes commerciaux dans le viseur de la Dic

Audit financier explosif : après le « Sukuk Sogepa », 63 comptes commerciaux dans le viseur de la Dic - 29/08/2025

Macky Sall à Paris : l’APR dément toute rencontre avec Diomaye Faye

Macky Sall à Paris : l’APR dément toute rencontre avec Diomaye Faye - 28/08/2025

Élection du maire de Dakar: Taxawu Sénégal prend la parole, regrette « une trahison de Barthélémy Dias » et réitère son ancrage dans l’opposition

Élection du maire de Dakar: Taxawu Sénégal prend la parole, regrette « une trahison de Barthélémy Dias » et réitère son ancrage dans l’opposition - 28/08/2025

[🛑DIRECT ] Affaire Mairie Dakar : Khalifa Sall face à la presse...

[🛑DIRECT ] Affaire Mairie Dakar : Khalifa Sall face à la presse... - 28/08/2025

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal - 28/08/2025

Sukuk Sogepa : Bibi Baldé dans l’œil du cyclone d’un scandale à 114 milliards

Sukuk Sogepa : Bibi Baldé dans l’œil du cyclone d’un scandale à 114 milliards - 28/08/2025

Naufrage d’une pirogue de migrants en Mauritanie : plusieurs corps rejetés par la mer, dont des Sénégalais

Naufrage d’une pirogue de migrants en Mauritanie : plusieurs corps rejetés par la mer, dont des Sénégalais - 28/08/2025

Affaire Farba Ngom : la prison, une bombe à retardement pour sa santé ? La contre-expertise qui alerte sur un risque de « mort subite nocturne »

Affaire Farba Ngom : la prison, une bombe à retardement pour sa santé ? La contre-expertise qui alerte sur un risque de « mort subite nocturne » - 28/08/2025

Babacar Bâ, Forum du Justiciable : « La transparence ne sera effective que lorsque les caisses noires de la République seront soumises au contrôle ou supprimées! »

Babacar Bâ, Forum du Justiciable : « La transparence ne sera effective que lorsque les caisses noires de la République seront soumises au contrôle ou supprimées! » - 27/08/2025

Kafountine : Arrestation de 34 migrants en partance pour l’Europe

Kafountine : Arrestation de 34 migrants en partance pour l’Europe - 27/08/2025

« Mon père a versé de l’essence sur moi » : le témoignage glaçant de la mère après le drame de Mandina Mancagne

« Mon père a versé de l’essence sur moi » : le témoignage glaçant de la mère après le drame de Mandina Mancagne - 27/08/2025

Orica Sénégal dynamitée par le fisc : le juge valide un redressement à près de 700 millions Fcfa

Orica Sénégal dynamitée par le fisc : le juge valide un redressement à près de 700 millions Fcfa - 27/08/2025

Finances publiques, réformes : le FMI se dit prêt à aider le Sénégal à élaborer un programme

Finances publiques, réformes : le FMI se dit prêt à aider le Sénégal à élaborer un programme - 27/08/2025

Fin de mission du FMI au Sénégal : Le FMI annonce une « dette cachée » révisée, atteignant 118 % à la fin de 2024

Fin de mission du FMI au Sénégal : Le FMI annonce une « dette cachée » révisée, atteignant 118 % à la fin de 2024 - 27/08/2025

NOYADE À DIOURBEL/ Ousseynou Diagne dit « Ouzin » retrouvé mort dans un bassin après les fortes pluies

NOYADE À DIOURBEL/ Ousseynou Diagne dit « Ouzin » retrouvé mort dans un bassin après les fortes pluies - 26/08/2025

[Reportage] Élection d'un nouveau maire à Dakar : entre espoir et méfiance, les Dakarois réagissent...

[Reportage] Élection d'un nouveau maire à Dakar : entre espoir et méfiance, les Dakarois réagissent... - 26/08/2025

Lanceurs d’alerte : Des sanctions prévues contre les dénonciations calomnieuses

Lanceurs d’alerte : Des sanctions prévues contre les dénonciations calomnieuses - 26/08/2025

Mandina Mancagne sous le choc : un père s’immole avec ses deux enfants après l’abandon de son épouse

Mandina Mancagne sous le choc : un père s’immole avec ses deux enfants après l’abandon de son épouse - 26/08/2025

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte.

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. - 26/08/2025

Mafia pharmaceutique à Duopharm : la Dic démonte un vaste réseau de voleurs et receleurs de médicaments

Mafia pharmaceutique à Duopharm : la Dic démonte un vaste réseau de voleurs et receleurs de médicaments - 26/08/2025

Première réaction de Abass Fall après son élection : « La ville de Dakar ne sera plus politisée... »

Première réaction de Abass Fall après son élection : « La ville de Dakar ne sera plus politisée... » - 25/08/2025

Dakar a un nouveau maire : Abass Fall élu après le scrutin

Dakar a un nouveau maire : Abass Fall élu après le scrutin - 25/08/2025

Teyliom condamnée par le tribunal de commerce : la société sous la menace d’une saisie

Teyliom condamnée par le tribunal de commerce : la société sous la menace d’une saisie - 25/08/2025

Tribunal de commerce : Sogetrans défie Sofico et la Banque Atlantique …7,65 MILLIARDS Fcfa contestés

Tribunal de commerce : Sogetrans défie Sofico et la Banque Atlantique …7,65 MILLIARDS Fcfa contestés - 25/08/2025

Opération “Top Secret” à Boulome : comment Hamidou Djiba ,porte-parole du MFDC est tombé dans la nasse des gendarmes

Opération “Top Secret” à Boulome : comment Hamidou Djiba ,porte-parole du MFDC est tombé dans la nasse des gendarmes - 25/08/2025

RSS Syndication