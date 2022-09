Économie verte au Sénégal : mythe ou réalité ? Exemple de la Grande Muraille verte...

Nous sommes en 2022. Cela fait 30 ans maintenant que le développement durable sert de mot d’ordre à la politique mondiale. Un concept qui, au fil du temps, nous a conduit à la consécration d'une nouvelle formule, qui se veut écologique et économique en même temps, l'économie verte. Comment est-ce possible? Le capitalisme est une chose, l’écologie en est une autre. L’un a détruit l’autre. Aujourd’hui, c’est cette nouvelle trouvaille de verdissement du capitalisme qui se veut le réconciliateur entre l’économie et l’écologie.

Malgré son paradoxe, elle suscite quand même un enthousiasme fort même dans un contexte mondial de ralentissement économique persistant et d’un développement durable timide. Les grandes puissances industrielles continuent de polluer, la biodiversité est en train de disparaître progressivement, les sols surexploités et pollués avec des fertilisants chimiques perdent leur fertilité, la chaleur fait son chemin, la famine guette les plus pauvres, créant ainsi des inégalités.

En même temps, l’économie verte fait de belles promesses : fin du réchauffement climatique, restauration de la biodiversité, accélération de la croissance économique et création de millions d'emplois. Qu’en est-il vraiment ? Est-elle vraiment ce remède miracle contre la crise financière, économique et écologique? Ou s’agit-il d’une simple pilule du nouvel ordre mondial ? Pour mieux comprendre l’économie verte, ses enjeux et opportunités, nous sommes allés à la rencontre d’experts et d’institutions évoluant dans le secteur, notamment l’agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, le levier opérationnel du PSE vert.

A la rencontre des experts du secteur, il est clair que l’économie verte, malgré ses enjeux et les difficultés nombreuses, est entrain de faire son chemin à grands pas au Sénégal, avec les multiples mécanismes et initiatives du PSE vert développé par la vision de son Excellence Monsieur MACKY Sall, président de la république. Reste maintenant à voir la pérennité des actions, mais aussi la capacité d’adaptation des populations et de nos institutions face aux nouveaux instruments de développement de ce secteur.