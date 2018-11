Économie verte : Renforcement de capacité des universitaires sur l’économie de l’environnement

Une opération de « renforcement des capacités pour accélérer la transition vers une économie durable », a été lancée pour répondre au besoin de renforcement de capacité des acteurs francophones. Une opération qui comprend la tenue de trois formations sur l’économie de l’environnement.

Un atelier a été ouvert ce matin sur le premier module et qui répond à l’enjeu de sensibilisation et d’appui au renforcement des capacités des établissements de formation sur des aspects conceptuels de base de l’économie de l’environnement. Selon Bienvenu Sambou, DG de l’Institut des Sciences de l’Environnement, il faudra pour les participants « réfléchir et nous entendre sur des concepts, et avoir les mêmes compréhensions de ces concepts », mais au delà, influencer les politiques pour la prise en compte de la dimension...