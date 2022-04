Économie : Un Colloque scientifique sur le Waqf prévu à l’Ucad, les 11 et 12 mai prochain.

La Haute autorité du Waqf et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) organisent les 11 et 12 mai 2022 à l’Ucad II, un Colloque scientifique sur le Waqf. Le thème de cet évènement soutenu par la Banque islamique de développement (Bid), porte sur ‘’Le Waqf au Sénégal : Opportunités d’une croissance inclusive et d’un développement durable’’, a appris Dakaractu, ce jeudi 14 avril 2022.



Ce colloque scientifique qui se veut une rencontre internationale entend être un lieu de rencontre pour ‘’la communauté universitaire, les opérateurs et les entrepreneurs innovants ainsi que les autorités autour du Waqf, de ses valeurs et réalisations’’, informe un communiqué parvenu à la rédaction qui fait état de deux objectifs de cette rencontre. Il s’agit d’inciter la recherche universitaire sur le Waqf’’, mais aussi de ‘’développer un réseau pérenne de la finance (sociale) islamique’’.



Il faut rappeler que le Waqf, autrement appelé ‘’aumône durable’’, est un instrument de lutte contre la pauvreté. Son principe repose sur l’immobilisation d’un bien à perpétuité ou à temps et l’affectation de son usufruit à des œuvres de charité et de bienfaisance ou une œuvre d’intérêt général’’.



Cet évènement international sera l’occasion, selon la Haute autorité du Waqf et l’Ucad, ‘’de vulgariser et de promouvoir le Waqf à travers l’organisation de débats autour de Panels, conférences, et ateliers scientifiques. Les participants (universitaires, professionnels, étudiants, religieux, politiques, autorités …) sont attendus sur leurs productions d’écrits (projets de recherche, communication théorique et/ou empirique), leurs partages d’expériences, leur créativité à travers les différents axes et thèmes du Waqf’’.