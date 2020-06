Économie : La Chine promet l’annulation des dettes de pays africains estimées à 30 000  milliards de F Cfa à des États africains.

L’Afrique est sur le point de tirer profit de ses relations avec la Chine. Le président Chinois Xi Jinping a promis le 18 juin 2020, d’annuler la dette bilatérale concessionnelle de certains pays africains arrivant à échéance cette année. C’était lors du Sommet virtuel entre l’Empire du Milieu et l’Union africaine (Ua) sur la solidarité contre la Covid-19, organisé par liaison vidéo. Les nations africaines les plus touchées par la pandémie se verront également accorder une prolongation de la période de suspension de la dette, a révélé le site Financial Afrik.



Ledit site, de rappeler qu’environ ‘’20% de la dette extérieure des gouvernements africains était due à la Chine en 2018’’, en s’appuyant sur une estimation de la Jubilee Debt Campaign, un groupe caritatif basé au Royaume-Uni qui plaide pour l’annulation de la dette des pays pauvres.



Et d’ajouter que ‘’les prêts chinois envers les pays africains ont atteint 152 milliards de dollars (88 327 milliards 944 millions 800 000 F Cfa) de 2000 à 2018, selon un rapport distinct publié jeudi par la China Africa research initiative (Cari). De 2014 à 2018, les investissements directs étrangers de la Chine en Afrique ont grimpé de 44% pour atteindre 46 milliards de dollars (26 730 milliards 825 millions 400 000 F Cfa), selon les données les plus récentes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement’’.



Les institutions financières chinoises ont ainsi été tenues, selon la même source, de mettre au point des arrangements pour des prêts commerciaux avec des garanties souveraines. Un terme qui devrait provoquer l’ire du Fmi (Fonds monétaire international) et de la Banque Mondiale opposée au recours aux garanties souveraines dans le contexte africain’’.