Economie / Covid-19 : « Le Sénégal n’est pas la seule victime de cette crise économique. C'est général ».(Diène Farba Sarr /DGPU)

Les activités des industries de production permettent de calculer aisément le PIB d'un pays. Selon Diène Farba Sarr, le Délégué Général des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose , « ce calcul c’est la somme des valeurs ajoutées de l'économie du Sénégal, plus les taxes et droits de douane qui sont les subventions. Tout cela donne la valeur ajoutée qui va déterminer le PIB ».



La croissance d'un pays est très importante et le Sénégal avait réussi à atteindre les 7%, mais malheureusement, la covid-19 a tout chamboulé. Maintenant le PIB est passé à 3%, selon toujours M. Sarr . « La covid-19 entraine le ralentissement économique. Dans certains pays cela entraîne la chute du PIB. Le Sénégal n’est pas la seule victime de cette crise économique. C'est général. Tous les pays sont affectés par ce virus », a-t-il ajouté lors de sa visite de la plateforme industrielle de Diamniadio ce 16 septembre 2020.