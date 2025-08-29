Échauffourées entre militants de Pastef: Les ex-détenus se donnent en spectacle

Le point de presse des victimes des manifestations politiques, cet après midi aux parcelles assainies s’est encore terminé en queue de poisson. Au moment où Diop Taïf, Pape Ousmane Seck et Cie s’adressaient à la presse dans le cadre de l’organisation d’une possible marche demain pour réclamer justice, un jeune débarque et empêche la suite de l’activité devant les journalistes.
Visiblement, les victimes ne trouvent pas encore la bonne formule concernant la lutte pour réclamer « justice pour les martyrs. »
