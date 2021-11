Échauffourées à Kédougou : La coalition Yewwi Askan Wi solidaire de Guirassy, réitère son appel à envahir les Préfectures.

Dans un communiqué largement partagé dans les réseaux sociaux, la coalition Yewwi Askan Wi réitère son appel à l'endroit de ses mandataires afin qu'ils envahissent les Préfectures et Sous-préfectures pour procéder à la vérification des listes.







Voici intexto leur demande : « Nous tenons à informer la population sénégalaise et l'ensemble de l'opinion nationale comme internationale de l'agression physique, à coup de grenades



lacrymogènes, du Président Moustapha GUIRASSY par les forces de l'ordre.



Ce jour, conformément à la circulaire CEYAW001 et en vertu des prescriptions du code électoral en son article 284 alinéa 05, le président l'Honorable député Moustapha GUIRASSY s'est rendu à la Préfecture de Kédougou pour vérifier le contenu des déclarations et pièces qui accompagnent les listes de candidatures de la coalition Benno Bokk Yaakar.



Au moment où ces lignes sont écrites, après avoir été agressé, le domicile du Président Moustapha GUIRASSY est toujours encerclé par les forces de l'ordre. Nous encourageons le Président GUIRASSY, se solidarisons avec lui, maintenons les directives de la circulaire et demandons par conséquent à tous les mandataires de la Coalition YEWWI ASKAN WI de se rendre dans les Préfectures et Sous-préfectures de leur localité pour faire valoir leur droit conféré par le code électoral en vérifiant les déclarations et pièces de candidatures de la Coalition Benno Bokk Yaakar, et de produire un rapport circonstancié dans un délai de 48h. »