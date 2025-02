Eau potable en milieu rural : « Un projet de 60 milliards de FCFA pour impacter plus de 2 millions de personnes » (PM Ousmane Sonko)

Ce lundi, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a officiellement lancé les travaux de la deuxième phase du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural, à Fass Touré (Kébémer). Cette initiative, portée par les Autoroutes de l’Eau, vise à résoudre de manière durable, sur un horizon moyen à long terme, les problèmes de disponibilité de l’eau partout, pour tous et pour tous les usages. Ce projet s’inscrit dans un dispositif global visant à niveler les conditions d’accès à l’eau potable entre les milieux rural et urbain, afin de répondre aux mêmes standards.



Par ailleurs, les travaux liés à ce projet, en plus de s’aligner sur le référentiel qui fait de l’équité un principe majeur, contribueront à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment son volet 6 : « Eau propre et assainissement ».



Un projet ambitieux doté d’un budget conséquent



Le Premier ministre a expliqué que « avec un budget de près de 100 millions de dollars, soit plus de 60 milliards de FCFA, ces travaux, dont la durée est de 30 mois, portent, entre autres, sur :

- 85 forages (dont 35 nouveaux et 50 renouvellements),

- 89 châteaux d’eau (dont 35 nouveaux et 54 renouvellements),

- 5 unités de potabilisation et de traitement d’eau de surface,

- 1 450 km de réseaux,

- 85 équipements d’exhaure complets,

- 5 250 compteurs de renouvellement,

- 18 200 branchements particuliers,

- 300 bornes-fontaines,

- 85 abreuvoirs,

- 70 potences,

- 235 unités de chloration. »



Un impact significatif sur les populations rurales



À terme, ces ouvrages et installations impacteront positivement les conditions de vie de plus de 2 000 000 de personnes vivant dans plusieurs zones rurales de toutes les régions du Sénégal, à l’exception de Dakar.