EL HADJI MALICK GAYE, MAIRE DE NIANDANE : « votons BBY pour éviter que le pays ne tombe entre les mains d'aventuriers »

Il fait partie des grosses pointures de l'Alliance pour la République (APR) dans le département de Podor. Hier, lors de l'arrivée de la tête de liste nationale de la coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, pour les élections législatives, Aminata Touré dite Mimi, a réussi à marquer son territoire. Il, c'est El hadji Malick Gaye, Directeur général de l'AGETIP et maire de la commune de Niandane. Il a étalé toute sa force de frappe.

Ses militants et sympathisants qui se comptaient par milliers avaient arboré des tee-shirts à l'effigie du Président Macky Sall. Sur des pancartes, on pouvait lire : « El hadji Malick Gaye : Niandane, ma fierté » ; « El hadji Malick Gaye pour une majorité absolue du Président Macky à l'Assemblée nationale »; « El hadji Malick Gaye s'engage pour le triomphe de BBY », etc.

« Toute cette belle mobilisation, on l'a fait pour soutenir le président de la République qui est un bienfaiteur du Sénégal, mais aussi du département de Podor. Votons le BBY pour éviter que le Sénégal ne tombe entre les mains d'aventuriers politiques. Il mérite d'avoir une majorité qualifiée pour pouvoir poursuivre son œuvre qui consiste à propulser notre très cher pays vers les nuages de l'émergence socioéconomique », a réagi le Directeur général de l'AGETIP.