ÉDUCATION / CFEE-Entrée en 6ème 2022 : La DEXCO dévoile les dispositifs mis en place pour le bon déroulement des épreuves.

Cette année 2022, les épreuves du CFEE et de l'Entrée en Sixième se tiendront le mercredi 22 et le jeudi 23 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée Bissau.



À cet effet, la Direction des Examens et Concours, dans le cadre d’une conférence de presse tenue ce lundi à son siège, a déclaré que toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour assurer un déroulement normal des opérations.



Toutefois, à la date du 20 juin 2022, le nombre total d'inscrits est de 296 395, dont 165 714 filles (soit 55,90 % du nombre total de candidats), contre 296 668 en 2021, soit un léger écart négatif de 273. L'ensemble des candidats sont répartis dans 1 884 centres. Cependant, ces données statistiques stabilisées et envoyées par les académies pourraient connaître une évolution du fait du traitement tardif de certains dossiers liés à l'état civil de certains candidats, selon les précisions de Monsieur Diassé.



Pour ce qui concerne le cas des vingt-huit (28) candidats non ou mal voyants, des dispositions particulières ont été prises pour adapter les épreuves (transcription en braille pour les non-voyants et augmentation de la taille de la police des écritures pour les malvoyants). Ils ont également procédé au partage et à l'harmonisation du dispositif et du planning national des activités avec les inspecteurs d'Académie.



La prise en charge correcte de ce nombre de candidats requiert inéluctablement l'utilisation de moyens humains, financiers, matériels et logistiques conséquents. C'est pourquoi, cette année encore, le Ministère de l'Education nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour relever le défi de l'organisation.



À titre indicatif, la phase d'administration des épreuves de la session de 2022 du CFEE et de l'Entrée en sixième nécessite, en moyenne, l'utilisation de 9 882 salles de classe et la mobilisation de 1 884 Chefs de centre, 1 884 Adjoints aux chefs de centre, 19 764 surveillants au moins, à raison de 2 par salle et de 9 420 secrétaires à raison de 5 par centre.



Le Directeur Baba Diassé de renchérir qu’au niveau de la DEXCO, les activités liées aux validations des inscriptions, à la stabilisation des statistiques, à la construction, la validation, le conditionnement, le choix, la reprographie, la sécurisation et la mise à disposition des épreuves ont été bouclées...