Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC

Une journée de reboisement a été organisée ce samedi à Dya par la municipalité dirigée par le maire de la commune, Tamsir Guèye, en collaboration avec le lieutenant des eaux-forets de l'arrondissement de Ngothie et les différentes ASC de la zone 6C.

Cette initiative appelée journée communale de reboisement, selon maire, a pour objectif de reverdir la commune. Ainsi, près de 1000 arbres dans différentes espèces ont été plantées et distribuées aux ASC. '' En collaboration avec le zone 6E, en collaboration avec le conseil municipal et l'ensemble des acteurs de la commune de Dya, nous avons initié cette journée pour procéder à un reboisement sur un linéaire d'à peu près 1,5 Km qui va du village de Keur Ndéné Ndao jusqu'au croisement du stade. Et sur ce linéaire, nous avons eu à planter 245 arbres composés d'ombragés, de cocotiers etc'', a d'emblée soutenu Tamsir Guèye.

Également, a dit le maire, l'initiative ''Trophée vert'' a été lancée. Une compétition qui va mettre à l'épreuve les différentes ASC de la commune de Dya dans le cadre du reboisement. '' Nous avons voulu impliquer les ASC pour que les activités de vacances ne se limitent pas aux activités de football. C'est pourquoi cette année-ci, avec l'engagement de la zone, nous avons jugé nécessaire de faire compétitir aussi l'ensemble des ASC et nous la dénommons 'Un trophée vert'. Il se fera par une remise dans un premier temps d'arbres fruitiers mais aussi d'arbres ombragés au total au nombre de 700. Donc on va répartir entre les ASC de la commune 700 arbres dont 350 arbres fruitiers et ensuite des arbres ombragés. Et chaque ASC aura sa part et nous allons instaurer un comité de suivi parce que planter et reboiser c'est une chose mais la survie de ce que nous plantons est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle, nous insistons sur le suivi pour avoir, à leur du bilan, notamment à la prochaine édition, un fort taux de réussite et le trophée vert sera remis à l'ASC qui aura donc le plus fort taux de réussite. l'ASC qui n'a pas atteint 50% de réussite ne peut pas participer à la compétition'', a-t-il ajouté.

Pour terminer, le maire et son équipe municipale comptent en collaboration avec les populations de Dya pérenniser cette action de reboisement. '' Cette année, en élaborant le budget de la commune, nous inscrivons un montant de 3 millions de FCFA pour ce genre d'événements avec comme seul objectif, reverdir la commune de Dya'', a conclu Tamsir Guèye.

Par cette action, le maire de Dya souhaite contribuer à un environnement plus vert et plus durable tout en sensibilisant la population à l'importance de la préservation de l'environnement.