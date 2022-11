Droits de retransmission de la coupe du monde / La FIFA met en garde les récalcitrants : « Il n'y a pas d'autres titulaires de licence de diffusion officielle au Sénégal »

Pour les droits de retransmission de la coupe du monde Qatar 2022 au Sénégal, la Fédération internationale de football amateur se veut très catégorique : « toute diffusion de la Compétition par toute partie autre qu'un Titulaire de licence de diffusion officielle ne sera pas autorisée et, à son tour, peut constituer une violation du droit d'auteur pouvant donner lieu à une action en justice causant des dommages importants à la FIFA, à son programme commercial et aux droits de ses Titulaires de licence de diffusion officielle ».

Dans un communiqué rendu public en réponse au groupe Emedia Invest, la FIFA confirme qu’« il n'y a pas d'autres titulaires de licence de diffusion officielle au Sénégal » .



Par ailleurs, la FIFA dit, « se réserver tous les droits de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la valeur de ses droits de propriété intellectuelle, y compris le droit de demander une compensation et des dommages-intérêts ». À cet effet, la FIFA invite la RTS à désigner le membre du CNRA à contacter en cas de violation des droits de la retransmission de la coupe du monde au Sénégal. « Nous vous serions reconnaissants de désigner une personne de contact appropriée au sein du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel au cas où il serait nécessaire que la FIFA demande votre aide pour traiter toute transmission non autorisée de la Compétition au Sénégal », conclut une note d’information de la FIFA…