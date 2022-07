Drames de Melilla et de Kafountine : la FSS et REMIDEV exigent un sommet avec les dirigeants africains et l'ouverture d’une enquête sur ce drame.

Le Forum Social Sénégalais (FSS) et le Réseau Migration de Développement du CONGAD (REMIDEV) se sont aujourd’hui regroupés pour faire une analyse de l’actualité sur notamment la migration, et particulièrement les drames de Melilla et de Kafountine. Des troupes de jeunes ont aussi profité de cette occasion pour une petite mise en scène de ce phénomène qui a toujours bouleversé l’Afrique.



Pour le sociologue Mamadou Mignane Diouf, membre de la FSS, son excellence Macky Sall, président en exercice de l’Union Africaine doit pleinement profiter de ses fonctions, tirer une lecture de ses événements tragiques et prendre des mesures nécessaires.



Ainsi, ce groupe d’acteurs et d’organisations de la société civile exige à ce dernier de tenir une rencontre avec l’ensemble des guides africains pour éradiquer ce fléau.



Ces derniers ont aussi demandé à ce que des enquêtes soient faites pour comprendre et faire comprendre à l'opinion ce qui s'est réellement passé à Melilla...