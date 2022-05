Drame de Tivaouane : la coalition Macky 2012 invite les autorités étatiques au renforcement des investissements sanitaires

Après la visite des membres du gouvernement sur les lieux du drame, à Tivaouane, la coordinatrice nationale de la coalition du président Macky Sall, Mme Fatoumata Diouf Guèye et l'ensemble des leaders, dans un communiqué, ont présenté leurs sincères condoléances au Président Macky Sall, au peuple sénégalais et particulièrement aux familles attristées.

La coalition reconnaît que le gouvernement a fait des efforts colossaux pour renforcer les structures sanitaires et leurs plateaux médicaux. La coalition a cependant invité les autorités étatiques à renforcer davantage les investissements sanitaires pour une meilleure prise en charge médicale des populations...