Drame à Tivaouane : Les préoccupations des familles des victimes au président Macky Sall.

Après le passage chez le Khalife général des Tidiane et ensuite à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane lieu du drame, le président de la République du Sénégal effectuera la dernière étape de sa visite de condoléances auprès des familles des victimes. C’est dans la maison de l’hôte que le chef de l’État a reçu toutes les familles qui ont perdu leurs enfants dans cet incendie. Macky Sall a présenté ses condoléances à toutes les familles et leur manifeste son soutien.



En réalité, le chef de l’État, venu voir réellement ce qui s’est passé, a ensuite écouté les familles désemparées. Le représentant des familles, Serigne Aliou Kandji a posé trois questions au chef de l’État. D’abord, les familles ont interpellé le chef de l'État sur la nécessité pour ces familles de découvrir les véritables causes de l’incendie. Ensuite, pourquoi, selon ces familles, ceux qui devaient se trouver sur place n’ont pas été sur les lieux pour éviter ce drame, enfin elles demandent à disposer des corps sans vie pour les besoins de l’inhumation.



Par ailleurs, Aliou Kandji et les autres familles des victimes insistent sur l’impératif d’élucider l’enquête. Mais le président Macky Sall les rassure sur cette question en leur précisant qu’en ce qui concerne les corps sans vie, le travail sera rapidement fait pour qu’en relation avec le procureur, ces familles puissent en disposer...