Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles

Un drame a eu lieu hier, mercredi 10 septembre 2025, vers les coups de 13 heures, au village de Kalossy, dans la commune de Yang-Yang (département de Linguère).
En effet, il s'agit d'un berger répondant au nom d ’A .Ba, d'une trentaine d'années, qui s’est noyé en se baignant dans les vallées fossiles situées à hauteur du village de Kalossy. Informés, les éléments de la Brigade de gendarmes de Yang-Yang se sont déplacés sur les lieux pour le constat d'usage.
Ainsi, le corps sans vie du jeune berger A Ba a été repêché des eaux et déposé à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.
