Drame à Diamaguene : le frère jumeau du lutteur Mama Lamine tue son voisin au cours d'une altercation et prend la fuite !

Les séries de meurtres se multiplient au Sénégal. Après la gérante tuée à Pikine Kiné Gueye et le jeune Papi Niang de Ouakam. C'est le tour du Jeune résident à Diamaguene. Après nos informations, tout est parti d’une dispute entre les partisans du Lutteur Mama Lamine qui s'apprêtait à aller au stade pour son combat hier. Et ils se sont chambrés avant d'en venir aux mains mais malheureusement le frère du lutteur a tué son voisin ? Pour apaiser le climat tendu après ce drame, la police avait arrêté le lutteur mais finalement relaxé pour son combat. Nous y reviendrons avec plus de détails.