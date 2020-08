Drame à Beyrouth : "Libanais d'ici et d'ailleurs, sachez que nous compatissons et prions pour vous" (Pierre G. Atepa)

L’initiative de cette cérémonie de solidarité dédiée au peuple Libanais suite au drame qui a coûté la vie à plusieurs citoyens libanais, a été la tribune pour l'architecte de montrer son soutien au pays ami.



En effet, ce mardi, des personnalités libanaises et sénégalais se sont retrouvées au Monument de la renaissance africaine, pour se souvenir de cette amitié existant entre les deux pays grâce à leur collaboration qui date de très longtemps. Comme l’a soutenu Pierre Goudiaby Atepa, " leur compassion et leur soutien ne fera pas défaut face à cet événement malheureux survenu il y'a quelques semaines.



On aura remarqué la présence du ministre de la culture et de la communication qui représentait l'État, mais également le représentant de l'ambassadeur du Liban au Sénégal qui est présentement hors du pays...