Dr Souleymane Soumaré dans ‘Profession de Foi’ : « Je faisais 4 km pour aller à l’école… La mission de l’ONFP sur la formation et l’employabilité… Ce que je demande à mes camarades de parti… »

Sans détours, le directeur de l’Office national de la formation professionnelle qui est l’invité de ce mois dans « Profession de foi », a largement étalé son parcours, ses projets au niveau de l’ONFP, ainsi que sa vision politique exprimée aux côtés du président de la République.

Le Dr Souleymane Soumaré, après avoir effectué ses études secondaires, est entré au lycée technique Ahmadou Bamba en série E.

Le technicien qui se retrouvera après en série CD (de nos jours la Série S) qui est une série scientifique va décrocher son baccalauréat en 1995. Par la suite, il s’est retrouvé à la faculté de médecine et d’odontologie où il a poursuivi des études pharmaceutiques sanctionnées par un doctorat d’état avec la mention très honorable en 2002.



Parlant de son cursus scolaire, le directeur de l’Onfp se rappela des conditions difficiles mais empreintes de motivations qui le poussaient à persévérer dans l’excellence. « Je me rappelle que je faisais 4 km pour me rendre à l’école. C’était vraiment difficile et très dur. Mais dans la vie, il faut toujours se dire que la réussite est au bout de l’effort », dira-t-il.

Il abordera ensuite les défis liés à son secteur, notamment dans le cadre de la formation professionnelle et de l’employabilité. « Le président de République a invité à faire recours à ce qu’on appelle le capital humain dans le plan Sénégal émergent. Dès lors, l’une des meilleures façons de développer ce capital humain, est de favoriser l’employabilité. Autrement dit, faire de telle sorte que chacun puisse se munir de compétences et d’aptitudes pour pouvoir intégrer ensuite le marché de l’emploi », signifie-t-il.

Il fera part d’une des missions de l’Office national de la formation professionnelle, consistant à mettre en adéquation les possibilités qui existent entre les demandeurs d’emploi et les employeurs, ou entre la formation et l’emploi. D’ailleurs, les nouvelles ressources pétrolières et gazières pourront être des leviers dont les jeunes pourront profiter, après une formation dans ces différents secteurs.

Par ailleurs, le Dr Souleymane Soumaré informera sur in important projet qui répond aux stratégies et orientations. « Nous avons un projet dénommé PEJA pour 15 milliards, qui favorise l’employabilité des jeunes apprentis dans le secteur informel », fera-t-il savoir.



L’homme politique de Diourbel évoquera les questions qui intéressent son parti, et appelle aussi tous ses camarades, au-delà des diversités d’opinions, de privilégier l’intérêt commun et le soutien du président dans ses orientations politiques. Toutefois, au niveau de la région de Diourbel, il invitera les responsables politiques de Diourbel à travailler d’arrache-pied, pour remettre la mairie et le Conseil départemental au parti.