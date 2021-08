Dr Mbaye Sène du COMESS : « Nous avons décidé d’arrêter momentanément le mouvement de grève »

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes en spécialisation du Sénégal (COMESS) a levé son mouvement de grève après une rencontre avec le ministère de la Santé. « Nous avons beaucoup discuté et il y a de l’amélioration sur la position de l’autorité. Globalement nous sommes sortis un peu satisfaits et le Comess a décidé d’arrêter momentanément le mouvement de grève », informe le Dr Mbaye Sène.



Revenant sur les différents points, le médecin en spécialisation de dire : « le point le plus essentiel, c’est le statut du médecin spécialisé et le ministère par la voix du directeur de cabinet reconnait la légitimité pour les docteurs en spécialisation d’avoir un statut. Un comité de pilotage pour la mise en place du statut des médecins en spécialisation a été convoqué le mercredi 1er septembre », fait-il savoir.



Il souligne que les sessions techniques hebdomadaires vont se tenir tous les mercredis pour travailler sur l’ensemble des points que nous avons proposé comme préambule du statut.



« Le second point, c’est la prise en charge médical. Pour l’essentiel de nos revendications et besoins sociaux de taille, la transversalité a été acceptée. Pour la question de la motivation, la présence des directeurs d’hôpitaux est nécessaire pour leur paiement, le paiement régulier de la bourse de spécialisation, le ministère a renouvelé son engagement de payer la bourse avant le 10 de chaque mois et enfin sur les primes de stages, le ministère a pris l’engagement de les payer avant le 03 septembre », conclut le médecin spécialiste.