Dr Macoumba Diouf à Rahma : "Nous remercions nos camarades et vous témoignons notre grande considération".

Lors de la finale de la coupe du maire de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, ce dernier en a profité pour adresser ses vives remerciements à ses camarades de Parti dans le Saloum. Il a aussi tenu à féliciter particulièrement l'ancien conseiller du président Macky. "Mamadou Ndiaye Rahma est l'un des plus grands mécènes de Kaolack, c'est connu de tous. Il œuvre inlassablement dans le social et pour le compte des populations, des autorités, des personnes à handicap moteur, des groupements de femmes, des jeunes etc", a-t-il soutenu. Et d'ajouter: "Il est en collaboration intelligente avec beaucoup de maires du Saloum et d'ailleurs. Que Dieu lui prête l'énergie et la possibilité de perpétuer ces bonnes œuvres au grand bénéfice des populations du Saloum. Vous êtes d'une générosité rare. Nous vous remercions et vous félicitons pour vos mots aimables et vous témoignons notre soutien indéfectible et notre grande considération". Le Dr Macoumba Diouf a également tenu à remercier les jeunes d'avoir répondu présent pour la réussite de cette belle finale du maire édition 2023.