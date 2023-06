Dr Abdourahmane Diouf : « Ce dimanche, nous attendons du Président Macky Sall de fermer définitivement cette parenthèse qui a fait beaucoup de mal… »

Le président du parti AWALE et membre de la plateforme F24 attend que le chef de l’Etat Macky Sall éclaire les sénégalais. C’est une intervention lors du « dialogue du peuple » qui constitue un contre dialogue à la démarche de Macky Sall et ceux qui ont répondu à son appel. Le candidat déclaré à la prochaine présidentielle indique que le peuple sénégalais a, depuis longtemps, tranché sur cette question du 3e mandat.



« C’est un peuple souverain. C’est le peuple du référendum de 2016 qui considère que Macky Sall ne doit pas avoir un troisième mandat » rappelle Dr Abdourahmane Diouf. Lors de ce « contre dialogue », le président du Parti AWALE réitère sa conviction que le conseil constitutionnel sera saisi par Macky Sall. Cependant, il pense et espère même que le Président Macky Sall va définitivement, ce dimanche en s’adressant à ce peuple souverain, fermer cette parenthèse qui a tant fait mal aux sénégalais.



Le président de la République, lors d’un récent conseil des ministres, avait annoncé qu’il s’adressera à la nation après les conclusions du dialogue national qui devront lui parvenir ce samedi.