Double nationalité : Abdoulaye Mactar Diop favorable sur la question.

La question s’est invitée hier aux débats à l’hémicycle. Et, c’est l’un des vice présidents de l’Assemblée, Abdoulaye Mactar Diop en l'occurrence, qui a évoqué la question. Le député a demandé l’autorisation de la double nationalité, tout en limitant les conditions de son plein exercice. Selon le Grand Serigne de Dakar, le détenteur de cette double nationalité ne pourra pas travailler dans certains secteurs comme celui de la défense, des affaires étrangères et de la sécurité.



En réponse à la question, le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a fait savoir à l’ensemble des députés, qu'il leur revenait de se concerter et de faire une proposition de loi dans ce sens.